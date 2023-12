Dopo la sentenza del tribunale il consiglio riconosce i debiti fuori bilancio

Consiglio comunale veloce a Premosello Chiovenda per il solo punto in discussione: il riconoscimento del debito fuori bilancio per far fronte alla recente sentenza del Tribunale di Verbania in merito alla vertenza tra la ditta Fieris, il Comune e Giuseppe Monti, chiamato in causa come ex sindaco.

Contenzioso nato dalla richiesta dell’azienda di Cuzzago di vedersi pagate le forniture e le prestazioni fatte in periodo Covid per l’allestimento di un centro operativo sanitario. Somma che la Fieris chiedeva al Comune e per la quale aveva avviato un decreto ingiuntivo affinché l’importo venisse pagato.

Decreto ingiuntivo che era stato respinto dal tribunale. Ora, dopo la sentenza relativa alla controversia l’amministrazione comunale ha dovuto approvare il debito fuori bilancio, variazione che ha ottenuto il sì della maggioranza consiliare.

Sulla vicenda era di recente intervenuto polemicamente il Comitato di Cuzzago, nato per osteggiare la realizzazione del biodigestore. Il comitato rimarcava come la sentenza in questione condannasse ‘’il Comune al pagamento di 68.749,23 euro, oltre gli interessi al tasso legale, per lavori e forniture avvenute nell’anno 2020. Il sindaco Fovanna e la sua giunta sono alle prese con l'ennesimo danno. Questo ulteriore esborso, che nasce sicuramente durante la precedente amministrazione, oggi non sarebbe stato così pesante se l’Amministrazione comunale avesse accettato la nostra proposta di acquisto del terreno dell’ex poligono. La quota offerta era superiore di ben 155 mila euro rispetto a quanto invece lo pagherà il Consorzio Rifiuti VCO ’’.

Braccio di ferro, quello sul biodigestore, che ormai si trascina da mesi.

Il sindaco Elio Fovanna ha ricordato come l’importo dovuto non era però di oltre 68 mila euro ma, come dice la sentenza, è tra i 40-41 mila euro, tanto che ‘’che il comune, pur avendo preventivato un accantonamento di 54 mila euro, debba ora invece ora far fronte ad un debito minore di quanto previsto’’.