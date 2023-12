La Prefettura si illumina di verde per ricordare le persone scomparse

Il 12 dicembre ricorre la “Giornata dedicata agli scomparsi”, istituita nel 2019 dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. La giornata rappresenta una valida opportunità per mettere in campo iniziative di sensibilizzazione della società civile sul fenomeno degli scomparsi, che i dati più recenti mostrano in crescita costante, oltreché per avviare attività di prevenzione.

Al fine di intraprendere ogni iniziativa ritenuta utile per la sensibilizzazione a tale fenomeno, la Prefettura di Verbania, su invito dell’associazione Penelope Piemonte, commemora tale ricorrenza illuminando, con luci di colore verde, la facciata della Prefettura che fa da cornice ai prestigiosi giardini di Villa Taranto.

In ambito nazionale, il Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse ha predisposto una brochure con la quale vengono fornite indicazioni sulle iniziative da adottare per prevenire l’allontanamento di persone con danno cognitivo (Alzheimer o altro tipo di demenza) e su come agevolare la ricerca e il ritrovamento in caso di scomparsa, richiamando in particolare l’attenzione sul comportamento da tenere quando si incontra una persona in evidente stato di disorientamento.

Nell’anno in corso (dal 01/01/2023 al 30/11/2023), ci sono state 19 denunce di scomparsa; 4 delle persone scomparse sono state ritrovate decedute, 13 in vita e 2 sono purtroppo ancora disperse.