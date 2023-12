Super rimonta a suon di gol per la Crevolese e il Fomarco s'arrende

Che domenica per il Fondotoce. I neroverdi di Sena vincono nettamente lo scontro al vertice contro il Romagnano e tornano in vetta, complice anche il “regalo” dei cugini di Suna che piegano il Borgoticino. E dire che a Romagnano erano passati subito in vantaggio i padroni di casa, ma Cuttica Lazzaro e il rigore di Genesini l’avevano ribaltata già prima del riposo. Nella ripresa subito in rete Preiata, replica il Romagnano, ma ci pensa subito Gorini a fermarequalsiasi tentativo di rientro dei granata.

Il Borgoticino come detto cade sul campo della Voluntas Suna, che porta a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza grazie a Bisi.

Derby del Cusio dalle mille emozioni tra Casale Corte Cerro e Cireggio,ne esce un pareggio salomonico firmato dalle reti di Bossi e Casorati per i casalesi e di Portalupi e Giusto per gli omegnesi, che chiudono l’incontro in dieci per il rosso a Maffioli.

Derby ancora più scoppiettante in Ossola, dove il Fomarco ospitava la Crevolese. Gli uomini di Piccinini hanno un Primatesta in formato extra lusso, che alla mezzora manda avanti i suoi di tre reti. I ragazzi di Bertaccini accorciano le distanze, ma ancora Primatesta firma il poker personale per il 4-1 che sembra scrivere la parola fine all’incontro. Invece i gialloblù non sbandano e nell’ultimo quarto d’orasi prendono i tre punti, grazie ad un’incredibile rimonta. Per la Crevolese tripletta di Malvicini e reti di Konatè e Tiboni.

Partita rocambolesca anche per la Pro Vigezzo. Gli uomini di Ivano Pennestri sembrano archiviare la pratica Maggiora dopo solo mezzora, grazie alle reti di Mozzanino, Piraglia e L.Locatelli. I vigezzinivengono poi raggiunti nell’arco di sette minuti dagli ospiti, che rimangono però in 10, e allora Bergamaschi su rigore fissa il risultato sul 4-3 a fine primo tempo. A inizio ripresa pareggio degli ospiti, poi rossoblù che attaccano e Maggiora che rimane addirittura in 9, ma il risultato non cambia più.

Tutti i risultati della Seconda Categoria Girone A:

Casale Corte Cerro - Cireggio 2 - 2; Fomarco Don Bosco Pievese - Crevolese 4 - 5; Riviera D'Orta - Armeno 3 - 1; Romagnano - Fondotoce 2 - 4; San Maurizio - Castellettese 1 - 1; Voluntas Suna - Borgoticino 1 - 0; Pro Vigezzo - Maggiora 4 - 4

Classifica:

Fondotoce 27 – Borgoticino, Romagnano 25 - Riviera d’Orta23-Pro Vigezzo, Maggiora, Casale Corte Cerro 16 - Castellettese 15 - Fomarco, Cireggio, Crevolese 14 - San Maurizio 13 - Voluntas Suna11- Armeno 4