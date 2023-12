'Natale nel borgo 2023': Crevoladossola si illumina per le festività

Giovedì scorso, alle ore 18.00, nella galleria del centro commerciale Ossola Outdoor Center, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di "Natale bel Borgo 2023". L'evento ha incluso la presentazione dell'inaugurazione del Presepe allestito nella galleria del centro commerciale, delle iniziative natalizie curate dalle associazioni, e dell'accensione dell'albero natalizio alla rotonda della Ipercoop.

Tra i presenti c'erano il Sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni, Andrea Cara di Matibellula, Andrea Cannata autore del libro “Centomila Cavalli per Milano”, Mauro Conti guida escursionistica ambientale, Franca Bottari per il gruppo parrocchiale “Amici del Presepe di Crevola”, e Riboni Omar per Consorzio Crevola Alta – CrevolaArtTrekking.

Durante la conferenza, sono stati annunciati vari eventi che si svolgeranno durante il periodo natalizio, tra cui la presentazione del nuovo progetto editoriale "L'Agenda di Mati" dell'associazione Matibellula, gli auguri natalizi a cura della Musica di Oira per le vie della frazione, e "Natale nel Borgo", un'iniziativa che abbraccerà attività turistico-storiche, culturali e ricreative per tutta la famiglia.

La conferenza stampa si è conclusa con l'accensione simbolica dell'albero di Natale alla rotonda del centro commerciale, seguita da un rinfresco offerto dal centro stesso e servito dalle donne in costume del Gruppo Folk La Mimosa e del Gruppo Amici del Presepe. L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di diverse entità, tra cui la Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, l’Istituto Scolastico “F.lli Casetti” di Preglia, il Distretto Turistico dei Laghi, e la direzione del centro commerciale Ossola Outdoor Center.