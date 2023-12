Preioni: "Dalla regione 230mila euro al Vco per i mezzi di sgombero neve"

Quasi 230 mila euro sono stati assegnati a 6 comuni del Vco per l’acquisto di attrezzature e mezzi utili alle attività di sgombero neve e antighiaccio. Si tratta di fondi derivanti dall’approvazione della legge regionale n° 33 del 30 novembre scorso. Oltre 900 mila gli euro complessivamente destinati a 26 enti locali piemontesi.

In una nota, il presidente Gruppo Lega in Regione Alberto Preioni, rimarca l’importanza dell’iniziativa in un territorio ad alta incidenza montana, qual è il Vco. “Essere vicini alla montagna significa occuparsi concretamente delle sue priorità, tra cui i collegamenti viari. Questo ulteriore contributo che giunge dall’amministrazione attualmente in carica, servirà ai Comuni del nostro Vco per far fronte ad una serie di necessità e ai cittadini per sentirsi più sicuri”. Nello specifico, sempre restando al Verbano-Cusio-Ossola, 29.386,00 € andranno a Cambiasca, 37.332,00 € a Macugnaga, 38.735,00 € a Montecrestese, 40.565,00 € a Malesco e altrettanti a Villadossola, 40.992,00 € ad Oggebbio.