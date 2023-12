Santa Maria Maggiore mette all'asta "La Lanterna"

Presso la sede del Comune di Santa Maria Maggiore, il giorno 19 gennaio 2024, alle ore 12.00, avrà luogo l'asta pubblica per la vendita dell'immobile “La Lanterna” sito in Santa Maria Maggiore, identificato al Nct Fg. 36 particella n. 326 per € 203.500,00 oltre a € 20.000,00 per gli arredi (importo totale € 223.500,00) libero da persone e cose.

Asta ad unico incanto ex art. 73/c R.D. 827/24, con offerte segrete, in aumento rispetto alla base.

Per partecipare il plico deve pervenire alla sede del Comune di Santa Maria Maggiore, entro le ore 12.00 del giorno 10 gennaio 2024.

Avviso integrale, moduli e informazioni sul sito del Comune a questo link.