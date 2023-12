Piana Vigezzo e Val Formazza diventano centro di allenamento del Nhoa Ski Team

La Piana e la Val Formazza saranno le località in cui si allenerà il Nhoa Ski Team, la società sportiva affiliata alla Fisi nata in occasione dell’Annual Meeting del Gruppo Nhoa, il gruppo leader nello stoccaggio di energia, nella mobilità elettrica e nelle reti di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici. Giovedì al meeeting che si è svolto alla Piana e al quale hanno partecipato oltre 500 persone di 41 nazionalità, tra cui Daniele Cassioli, ambasciatore per l’inclusività del Gruppo Nhoa, nonché l’atleta paralimpico di sci nautico più vincente della storia, con alle spalle 28 titoli di Campione del Mondo e 27 titoli Europei, è stata annunciata la nascita del progetto.

Gli oltre sessanta atleti ad oggi del Nhoa Ski Team e dei club che hanno già aderito al programma avranno accesso esclusivo a tutti i servizi del Nhoa Élite Program nonché accesso prioritario ai centri di allenamento e alta formazione invernale ed estiva, in Val Vigezzo e in Val Formazza. Il Nhoa Ski Team selezionerà tra gli atleti e aspiranti alla Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico (World Para Alpine Skiing World Cup) un atleta con l’obiettivo di supportarlo nel percorso che lo porterà ai Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026, in coordinamento con la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici.

"E' un onore per la Piana di Vigezzo poter essere il punto di riferimento non solo sportivo ma sopratutto per la strategia di inclusione e diversità del gruppo Nhoa - commenta Luca Mantovani, Amministratore delegato Vigezzo&Friends - Abbiamo ospitato centinaia di persone di 41 nazionalità diverse da 4 continenti, ed oggi siamo ancora in pista insieme a Nhoa a far sciare ragazzi non vedenti insieme a Daniele Cassioli e il Gruppo Sciatori Ciechi Verbanesi. Il Nhoa Ski Team lanciato ieri non ha nulla a che vedere con uno sci club tradizionale, ma rappresenta un vero e proprio progetto di inclusione, sportiva e sociale, aperto a tutti i club che credono in questi valori, come hanno già dimostrato il GogaTrubi e il Revolution Ski Race. La Vigezzo&Friends continuerà ad investire alla Piana di Vigezzo e in Val Formazza a fianco a Nhoa in queste iniziative, perché entrambi crediamo che la valorizzazione del territorio e la ricchezza delle nuove generazioni passi anche per un cambio radicale di mentalità, dove la diversità e l’inclusione ne rappresentano i pilastri".