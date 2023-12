A lezione di economia con il professor Carlo Cottarelli

Più di cento studenti del Liceo “Giorgio Spezia” e dell’Iis “Marconi Galletti Einaudi” hanno seguito venerdì 15 dicembre, nell’aula Magna di quest’ultimo, in via Ceretti a Domodossola, una lezione di Economia molto speciale.

Carlo Cottarelli, ex senatore, ex commissario per la revisione della spesa pubblica, ex direttore del Dipartimento Finanza Pubblica presso il Fondo Monetario Internazionale, ha spiegato loro problemi e prospettive del nostro Paese dal punto di vista economico e sociale. Ha affrontato temi come l’inflazione, il mercato del lavoro, la globalizzazione, la transizione energetica, i cambiamenti climatici e la recente Cop 28.

L’incontro si inquadrava nell’iniziativa denominata “Peses”, Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali, voluta proprio da Cottarelli, che prevede incontri nelle scuole secondarie superiori di personaggi di alto profilo; la loro esperienza in istituzioni di varia natura, condivisa con gli studenti in modo coinvolgente e proficuo, dà un importante sostegno all’opera degli insegnanti. I due istituti scolastici domesi hanno aderito nei mesi scorsi al programma ed hanno accettato la proposta dell’Università Cattolica di Milano, dove ha sede Peses, di accorpare in un solo momento l’incontro con gli studenti.

Cottarelli ha tenuto anche una conferenza pubblica giovedì sera a Domodossola, presentando il suo libro “Chimere. Sogni e fallimenti dell'economia”. L’interesse per le tematiche proposte dal celebre economista si è trasformato in una serie di domande poste sia da studenti che da insegnanti. Il problema del basso livello dei salari, del debito pubblico italiano, il destino della globalizzazione in questo periodo di guerre, sono solo alcuni degli argomenti toccati. Cottarelli ha dovuto anticipare l’inizio dell’incontro con gli studenti e andare via subito dopo la sua conclusione, per impegni improvvisi.