Gravellona Toce, crocevia climatico del Verbano Cusio Ossola

''Gravellona Toce non è solo il crocevia territoriale della provincia, ma anche il crocevia climatico, non ha prettamente un clima continentale alpino come l’Ossola, non ha un clima prettamente lacustre subalpino come il Cusio o il Verbano ma è un insieme di entrambi’’.

Lo scrive il sito Meteo Live Vco, analizzando i dati meteorologici degli ultimi 11 anni. Che registrano come il clima sia cambiato: nella norma per il periodo 2013-2018 fuori norma dal 2020 in poi. Analizzando le temperature di febbraio Gravellona è passata dai 12,5 gradi del 2013 ai 22,1 del 2023. In tutti i mesi di registra un aumento delle temperature mentre le precipitazioni sono scarse ma in crescita tra i mesi di giugno e ottobre. Insomma, estati e autunni più caldi e più piovosi.