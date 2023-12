Uncem contro il taglio ai comuni nella legge di bilancio

Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, si schiera contro il taglio ai comuni nella legge di bilancio. Lo ha fatto tramite un comunicato stampa:

"Occorre evitare ogni taglio ai comuni nella legge di bilancio. Che sarebbero tagli sorprendenti. Tanto più per i piccoli comuni. Non si torni alla stagione, grave e drammatica, dei tagli lineari alle Autonomie. 7 miliardi tagliati in 10 anni, dal 2010. L'abbiamo superata e non vogliamo entrare in quella logica. Che ha fatto male al Paese passando per i paesi. Governo e Parlamento intervengano in queste ore per eliminare i tagli agli Enti. E agiscano per aumentare i trasferimenti e il fondo di solidarietà da ripartire. Ieri, in occasione della Giornata della Montagna, ho anche ribadito che dal MEF venga data la disponibilità di 1 miliardo di euro l'anno per le zone montane e rurali, il 66% del Paese. Ci allineerebbe alla Francia, che investe la stessa cifra verso il 2028. Anche l'Italia sia efficace e pronta nelle Politiche per i territori e le Autonomie locali. Nessun taglio dei trasferimenti per gestione e spesa corrente. Lavoriamo per incrementare le risorse e per una efficace riforma delle Autonomie che agevoli e favorisca il lavoro insieme tra Comuni, grandi e piccoli".