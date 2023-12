A Malesco si celebra il Solstizio d'inverno

Si avvicina il giorno più corto dell'anno, il solstizio d'inverno, e a Malesco questa giornata speciale, dopo la quale tornerà lentamente la luce, verrà celebrata dall'Associazione Albero fra cielo e terra con un una serata benefica a offerta libera che si svolgerà il 20 dicembre a partire dalle ore 20.45 presso la sala Trabucchi.

Attraverso varie pratiche rituali si ripercorrerà l'anno 2023, includendo ogni suo aspetto vissuto, per creare nuovi spazi per una vera e propria rinascita! L'intero importo ricavato sarà devoluto in beneficenza. E' necessario prenotare il proprio posto inviando un messaggio al 331 5892247.