''Da troppo tempo quell'immobile era in stato di abbandono'' FOTO

‘’Se il tetto scoperchiato fosse volato sulla strada provinciale o sulla ferrovia Domo – Milano che sarebbe successo?’’ E quanto si chiedono alcuni vogognesi che da tempo chiedono interventi più solleciti sugli immobili abbandonati a Vogogna.

Fortuna vuole che lamiere e tegole non siano caduti su auto o treni in transito.Parliamo di quanto tra giovedì e venerdì all'ingresos nord del paese, dove il ventto ha scoperchiato una vecchia casa. Sono volate tegole, legno, lamiere e quetso ha causato danni anche ad una abitazione civina, nonché fatot finire molto legname nel rio vicino.

Ora lo stato di abbadono di alcune case, compresa quella scoperchiata, è oggi argomento di discussione.

In paese c'è chi rimarca d'aver segnalato più volte lo stato di pericolo e il degrado di quella zona: ‘’L’immobile scoperchiato dal vento è lì abbandonato da decenni. Sarebbe bastata un’ordinanza urgente di messa in sicurezza dell’edificio per evitare rischi a cose e persone’’.

Il problema della messa in sicurezza riguarderebbe altre zone del paese, dove ci sono immobili transennati da anni.

Intanto oggi il vento ha causato altri danni in paese, scoperchiando parte del tetto del municipio.