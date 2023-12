A Domobianca365 si festeggia il Capodanno sulla neve

Conclusi i pranzi e le cene per celebrare le festività natalizie è tempo di concedersi momenti di sport e divertimento sulla neve con gli amici e la famiglia. La neve naturale si fa ancora attendere, le temperature sono al di sopra della media stagionale, ma l’intenso lavoro della squadra di preparazione delle piste prosegue giorno dopo giorno. A Domonianca365 sono a disposizione degli appassionati le due piste Baby e Prati servite dagli impianti Baby e Motti. L’apertura è dalle 8.30 alle 16.30 con tariffe promozionali per apertura ridotta a 25€ per il biglietto giornaliero intero e a 20€ per il giornaliero ridotto (under 14, over 65 e residenti nel comune di Domodossola). Gli skipass si possono acquistare online dal sito www.domobianca365.it oppure direttamente in biglietteria alla partenza degli impianti.

La stazione sciistica ossolana si sta preparando anche per festeggiare la fine dell’anno e l’inizio del 2024. Il 31 dicembre si brinderà al nuovo anno circondati dalla bellezza delle Alpi innevate, avvolti dal calore e dall’accoglienza di Baita Motti, che per la notte più lunga dell’anno proporrà un cenone di Capodanno all’insegna della tradizione di montagna. La serata si concluderà dando il benvenuto al 2024 con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà la notte stellata.

Il 6 gennaio la Befana, abbandonata la sua vecchia e logora scopa, planerà sulle piste di Domobianca365 con il parapendio per distribuire dolci sorprese a tutti gli sciatori. Una giornata indimenticabile in cui la magia dell’inverno si fonderà con la tradizione della festa dell’Epifania.

Nell’attesa di previsioni meteo più favorevoli e in linea con la stagione, è già possibile prendere le prime lezioni individuali o di gruppo per adulti e bambini per migliorare la tecnica o semplicemente per muovere i primi passi con i maestri di sci, più di 30 e tutti qualificati, con la comodità di affittare l’attrezzatura tecnica necessaria direttamente al punto noleggio. A disposizione scarponi, sci e racchette per chi pratica lo sci alpino, le tavole per lo snowboard e le ciaspole delle migliori marche e, da quest’anno, anche la possibilità di prenotare l’attrezzatura online con il servizio organizzato in partnership con Decathlon.

Operativi i punti ristoro: LuseBar, situato alla partenza della seggiovia, con colazioni, spuntini e aperitivi après ski e il Rifugio Baita Motti, ristorante self-service con piatti della tradizione e una terrazza panoramica che può ospitare fino a 300 persone. Per i più piccoli aperto anche il Kinder park, parco giochi attrezzato disponibile gratuitamente ai piedi delle piste, raggiungibile direttamente dal parcheggio principale. Un vero paradiso dove giocare in sicurezza e divertirsi in compagnia sulla neve.