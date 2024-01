Castiglione celebra la tradizionale Festa dei Re Magi

Domenica 7 gennaio la parrocchia di Castiglione celebra una delle tradizioni più sentite e conosciute della Valle Anzasca, la Festa dei Re Magi.

Per l’occasione, l’intera comunità del paese allestisce un presepe vivente, con la rappresentazione nella chiesa parrocchiale della natività di Gesù bambino nella stalla di Betlemme. In seguito, l’arrivo dei pastori e il corteo dei Re Magi, che una volta giunti alla mangiatoia intonano il tradizionale canto “Noi siamo i tre Re”.

La sacra rappresentazione costituisce dunque un’importante tradizione per Castiglione e per tutta la Valle Anzasca: i Magi giungono dal bambino per portare i propri doni, accompagnati da un corteo di paggi, regine e dignitari con grandi corone dorate sul capo. La Festa è, allo stesso tempo, un momento di liturgia sacra e di teatro popolare. Di seguito il programma della giornata.

Si inizia alle 14.30 con la rappresentazione dell’arrivo a Betlemme di Giuseppe e Maria, seguito dalla nascita di Gesù. A seguire, l’arrivo dei pastori e poi dei Re Magi. Al bacio del bambino in chiesa ci sarà la discesa della pianta, con l’adorazione e benedizione eucaristica. Infine, l’incanto delle offerte sul sagrato della chiesa.

L’evento sarà accompagnato dal Premiato Corpo Musicale di Bannio, e si concluderà con una merenda nell’e palestra delle scuole.