Nuovi appuntamenti a Santa Maria Maggiore in attesa della Befana

Il periodo delle feste sta giungendo al termine, ma non prima dell’Epifania. E proprio la Befana, insieme a Babbo Natale, sarà protagonista di una serie di eventi in programma a Santa Maria Maggiore per i primi giorni del 2024.

Si inizia il 3 gennaio con "Babar e Babbo Natale", una lettura con musica e merenda in Sala Mandamentale, al vecchio Municipio. Successivamente, il 5 gennaio, “Il piano delle Streghe”, una visita guidata alla mostra “Umori e colori di Vigezzo”, seguita da letture e da un brindisi in compagnia.

Sempre il 5 gennaio, al Centro del Fondo, la tradizionale “Tombola dell’Epifania”, organizzata dal Gruppo Festeggiamenti Buttogno. Infine, il 6 gennaio la Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno organizza “Pronti, Befana…e via!”, una serie di laboratori e giochi per i più piccoli, che si conclude con la grande sfilata delle Befane.