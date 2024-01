A Piedimulera arriva la Befana per il “Falò ‘d la Vegia”

Torna a Piedumulera il tradizionale appuntamento con il “Falò ‘d la Vegia” in occasione del giorno dell’Epifania. Per domani, sabato 6 gennaio, il gruppo Amici in Piazza organizza la festa della Befana, uno degli eventi più attesi dell’anno e amatissimo tanto dai grandi quanto dai bambini.

Il ritrovo è previsto per le ore 20.30 in piazza Morandini, mentre alle 20.45 la partenza del corteo che condurrà la “Vegia” al rogo nel torrente Anza. Alle 21.00 l’accensione del falò, seguito da cioccolata e vin brulè per tuti i presenti. I bambini riceveranno anche la tradizionale calza della Befana.