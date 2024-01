Sicuri con la neve: giornata informativa all'Alpe Devero

E' sempre più di attualità, anche in virtù delle condizioni della neve in alta montagna a causa delle temperature più elevate, parlare di sicurezza e di comportamenti da adottare per salvaguardare la proprio incolumità e di tutti gli accorgimenti da adottare per vivere le escursioni in alta quota in tranquillità. Per questo motivo il 21 gennaio all'Alpe Devero si terrà "Sicuri con la neve 2024", una giornata informativa organizzata dalla Delegazione Valdossola del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

A partire dalle 9.30 nella zona degli impianti sciistici, con accesso libero, gli esperti del Soccorso Alpino illustreranno le attrezzature da portare con sé durante le escursioni in quota e sulla neve, tra tutti Artva, pala e sonda, saranno fornite nozioni di primo soccorso e sarà anche allestito un campo Artva per dimostrazioni in loco.