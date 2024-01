Scuole e Rsa, il servizio mensa nuovamente affidato a Elior Ristorazione

Tramite una delibera pubblicata nei giorni scorsi, il comune di Domodossola ha confermato la concessione del servizio di mensa scolastica e per le Rsa di Domodossola e Villadossola alla società Elior Ristorazione, con sede a Milano.

L’amministrazione comunale ha dunque deciso di prorogare l’accordo già stipulato lo scorso anno, rinnovandolo per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. La spesa totale prevista per la copertura di tale impegno è pari a 200mila euro per i pasti destinati alle due Rsa e di 94mila euro per esoneri, riduzioni e pasti per gli insegnanti della scuola.