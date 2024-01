Successo per la Findomo Pediacooph24, 93-54 contro gli Spartans Borgomanero

Disco verde per la Findomo Pediacooph24, che ha dominato il match di ieri al PalaRaccagni contro gli Spartans Borgomanero. 93-54 il finale a favore dei granata, che dunque cominciano il 2024 nel migliore dei modi, con un successo annunciato ma che, per merito della squadra di Boschetti, è stato più semplice del previsto. Partita mai in bilico, vantaggio in doppia cifra fin da subito e per questo rotazioni ampie per Domo, che ha potuto dare spazio a tutti i componenti della panchina. Top scorer Carusi con 19 punti, poi Nagini con 18.

In doppia cifra anche Frank e Cerutti: buon debutto di Clerici con la nuova maglia. Il centro omegnese ha scritto a referto 8 punti, dominando nel pitturato contro la sua ex squadra. "Sono contento - l'analisi del presidente Nicola Guerra - perchè era importante cominciare bene il 2024. Un week end di soddisfazioni, con la festa di minibasket e settore giovanile sabato al Pala Csi di Villadossola per la cui organizzazione voglio ringraziare tutti i volontari e poi la partita di ieri senza storia. Non è stata molto spettacolare, ma mi fa piacere che abbiano giocato tutti: è importante avere il contributo di tutta la squadra anche in vista dei prossimi impegni. Venerdi giochiamo il derby ad Ornavasso contro la Vox e sarà una partita fondamentale, anche perchè ieri ci sono stati risultati sorprendenti come il successo di Oleggio sul parquet della capolista Galliate"