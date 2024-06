Rimborsi tax free e commercio elettronico. un seminario a Domodossola

“Otello 2.0 - opportunità e prospettive rimborsi tax free – commercio elettronico”. Questo il tema del seminario promosso dall’Agenzia delle Dogane del Vco in collaborazione e con il patrocinio del comune di Domodossola. Seminario che si terrà il 13 giugno, alle ore 11.00, a Domodossola, nella sala polifunzionale G. Falcioni (ex Cappella Mellerio) in Piazza Rovereto, 4. Nel corso della giornata saranno illustrate opportunità e prospettive riguardanti il sistema ‘’Otello 2.0’’ per i rimborsi tax – free e la normativa che regola il commercio elettronico. È possibile partecipare al seminario scrivendo all’Ufficio Dogane VCO: dogane.verbanocusioossola@adm.gov.it; dogane.verbanocusioossola@pec.adm.gov.it.