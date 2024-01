Elezioni, mandati illimitati per i sindaci sotto i 5000 abitanti?

Il Governo ha deciso che le consultazioni elettorali di giugno si svolgeranno in due giorni, sabato e domenica per le Europee, domenica e lunedì per le amministrative. Lo stabilisce la bozza di decreto che arriva in Consiglio dei ministri oggi nel tardo pomeriggio. Per le elezioni regionali, anche per il nostro Piemonte, e per quelle comunali si andrà a votare domenica (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle ore 7 alle ore 15). Per le Europee, invece, urne aperte dalle ore 14 alle ore 22 di sabato 8 e dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 9 giugno.

L'altra novità che verrà formalizzata dal consiglio dei ministri è quella che riguarda i mandati dei primi cittadini dei Comuni fino a 5000 abitanti e quelli fino a 15mila.

Nessun limite di mandato per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. E terzo mandato per i sindaci dei municipi da 5.001 a 15.000 abitanti.

Un decreto legge che cambierà certamente le carte in tavola in molti piccoli comuni del Vco e del novarese, quelli sotto i 5000 abitanti, dove la difficoltà a trovare persone disposte a candidarsi potrebbe trovare una soluzione di continuità con i primi cittadini uscenti.