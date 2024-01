La città piange Maddalena Lissandrelli, spentasi a 71 anni

Si è spenta a 71 anni ‘Lena’.

Maddalena Lissandrelli era molto conosciuta in città dove abitava con la sua famiglia. Per tanti anni aveva gestito col marito Valerio Romeggio la macelleria di corso Italia, un negozio ben avviato, punto di riferimento per molti clienti. Un lavoro che ha sempre fatto con cordialità e gentilezza verso chi si serviva in macelleria.

I funerali si terranno venerdì alle 14,30 nella chiesa a Cristo Risorto. Lascia il marito Valerio, le figlie Elisa - che è stata per 5 anni consigliere comunale - e Raffaella, i fratelli Egidio e Giuseppe. Il rosario si terrà giovedì 18 alle ore 18 a Cristo Risorto.