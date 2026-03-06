Nella chiesa del Villaggio una preghiera per la pace

Si terrà a Villadossola nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore al Villaggio il 10 marzo dalle 18.15 la preghiera per la pace. A presiederla sarà don Massimo Bottarel.

Saranno inoltre presenti Marco Gisole, pastore della chiesa metodista di Omegna e Verbania, Filippo Falcone della chiesa evangelica Sola Gratia di Domodossola e ancora Paolo Naso della chiesa metodista di Omegna. Dal 2019 un gruppo di persone delle parrocchie di Villadossola e della Valle Antrona hanno avviato un'iniziativa di preghiera per la pace con cadenza mensile. Durante la preghiera per la pace vengono ricordati i luoghi di conflitto nel mondo e per ogni paese viene portato all'altare un lumino.