Villavis Race, torna la corsa su un percorso in mezzo alla natura

Si correrà domenica 29 marzo a Villadossola la terza edizione della Villavis Race, manifestazione podistica organizzata dall'Avis Atletica Ossolana. L’evento è stato presentato ieri nella sala consiliare del Comune di Villadossola dal presidente Luigi Melis, dalla vicepresidente Silvia Conti, dal segretario Giovanni Giorla e da Giancarlo Stefanoni.

L'amministrazione comunale, con il sindaco Bruno Toscani e l'assessore Maurizio Gianola, hanno sottolineato il valore della manifestazione sportiva e la finalità benefica. Due le prove in programma: il trail competitivo di 17 chilometri e il trail non competitivo di 11 chilometri. La gara più lunga sarà inoltre valida come Campionato provinciale Fidal Vco, elemento che conferma il crescente valore tecnico della manifestazione.

La partenza è prevista da piazza Mercato, con un primo tratto urbano che condurrà gli atleti lungo via Zonca verso la collinetta dello sport, unico punto caratterizzato da un leggero dislivello. Da qui il percorso entrerà in uno degli scenari più suggestivi dell’intera gara, l’area naturalistica dell’alveo del fiume Toce, offrendo ai partecipanti un tracciato panoramico e scorrevole, privo di particolari difficoltà tecniche.

I due percorsi seguiranno un tracciato comune fino al bivio della 11 chilometri: la prova più breve rientrerà quindi verso il centro cittadino passando nuovamente dalla collinetta dello sport, mentre la 17 chilometri proseguirà in direzione Pallanzeno prima del ritorno finale a Villadossola e dell’arrivo in piazza Mercato. Dopo le oltre duecento presenze registrate nella scorsa edizione, gli organizzatori puntano quest’anno a superare ulteriormente il numero dei partecipanti. La gara è stata anticipata di una settimana rispetto al consueto calendario per evitare la concomitanza con le festività pasquali.

Numerose le realtà associative coinvolte nell’organizzazione, insieme all’amministrazione comunale che anche quest’anno metterà in palio il trofeo destinato al primo classificato e alla prima classificata assoluti della 17 chilometri. Previsti inoltre premi a sorteggio e cesti con prodotti tipici offerti dai commercianti cittadini, oltre a un ricco pacco gara riservato alle prime 150 iscrizioni.

La Villavis Race conferma anche il proprio carattere solidale: il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’associazione Ossola Amica dell’Ugi a sostegno delle famiglie con bambini affetti da patologie oncologiche, che a sua volta assegnerà un trofeo al gruppo più numeroso. Le iscrizioni sono aperte online attraverso il sito www.traildelcalvario.com. Al termine della manifestazione è previsto il polenta party organizzato dalla Pro Loco e a seguire le premiazioni.