Affidati i lavori per il ripristino definitivo della strada di Tappia

La strada comunale di via Rondolini, che collega Villadossola alla località Tappia, è al centro di un intervento urgente dopo i gravi danni provocati dalle piogge eccezionali del 16 e 17 aprile 2025. Le precipitazioni avevano causato smottamenti, frane e l’intasamento delle canalizzazioni, rendendo necessario chiudere completamente la strada. Nei giorni successivi erano già partiti i primi lavori di emergenza, quali la rimozione dei detriti, la pulizia delle opere di scolo e la realizzazione di interventi provvisori per garantire l’accesso alle abitazioni e la messa in sicurezza dei versanti. In alcuni punti, come in prossimità di Tappia, si era reso necessario ricostruire un muro di sostegno, mentre in località Valpiana erano state installate strutture metalliche per ripristinare temporaneamente la viabilità.

L’amministrazione di Villadossola ha ora affidato alla ditta Taffi i lavori di somma urgenza per ultimare la messa in sicurezza della strada. L’intervento prevede un investimento di 74.571,62 euro, impegnati a bilancio.