Anche a Domobianca365 arrivano i "Treni della neve"

Domobianca365 conferma il suo posizionamento di stazione sciistica sostenibile e attenta all’ambiente con l’avvio dell’iniziativa “I Treni della Neve” promossa da Trenord in collaborazione con Snowit.

Da questa settimana sarà, infatti, possibile salire sul treno a Milano Centrale, o in una della stazioni servite dai convogli lungo la linea del Sempione, arrivare dopo 90 minuti circa di viaggio a Domodossola e quindi, con un servizio dedicato di navetta, salire a Domobianca365 in 20 minuti. Il tutto senza lo stress del traffico, i problemi di parcheggio, senza inquinare e in pieno relax per godersi una giornata di sci e divertimento nel comprensorio dell’Alpe Lusentino.

Domobianca365 è la prima e unica stazione piemontese a essere inserita nell’iniziativa che vede già serviti dallo stesso servizio note località lombarde come Aprica, Madesimo, Piani di Bobbio e Valmalenco.





L’offerta, utilizzabile dal 18 gennaio 2024 alla chiusura della stagione invernale a prezzi molto convenienti, prevede un voucher omnicomprensivo di:

- viaggio di andata e ritorno sui treni Trenord fino alla stazione internazionale di Domodossola

- servizio dedicato di bus-navetta dalla stazione di Domodossola agli impianti

- skipass giornaliero





I ticket per “I Treni della Neve” sono acquistabili online – al prezzo di 43 euro per transfer e giornaliero feriale e 49 euro per il festivo - sul sito del partner Snowit. E’ necessario, per ragioni organizzative, acquistare il biglietto entro le ore 17.00 del giorno precedente il viaggio.





“Siamo onorati e soddisfatti di poter mettere a disposizione di tutti gli appassionati di sci e di montagna questa opportunità – commenta Paolo Zanghieri, Presidente di Domobianca365 – per fruire della nostra località sciistica con una modalità, quella del treno e delle navetta, certamente comodissima e che consentirà un basso impatto in termini ambientali e di emissioni, in linea con il nostro obiettivo di rendere Domobianca365 una stazione no waste. Siamo la prima e la sola località piemontese a essere stata inserita in questa iniziativa, a testimonianza di come Domobianca365 si stia affermando come località di spicco della provincia del VCO e riferimento per le attività sciistiche ed estive anche dalle vicine province di Varese, Novara, Como e Milano”.





Gli orari dei treni in partenza da Milano Centrale – con fermate a Rho Fiera, Busto Arsizio, Gallarate, Sesto Calende, Arona, Stresa, Verbania – con destinazione Domobianca365 sono:





ore 7:25 arrivo a Domodossola 9.04

ore 8:25 arrivo a Domodossola 10.04

La partenza delle navetta dal piazzale bus della stazione di Domodossola è prevista rispettivamente alle 9.15 e 10.15.





Per il ritorno, da Domodossola i convogli prenotabili sono:

ore 16:56 arrivo a Milano Centrale 18.37

ore 17:56 arrivo a Milano Porta Garibaldi 19.35

Con partenza della navetta dal parcheggio Domobianca365 rispettivamente alle 16.10 e 17.15.





L’iniziativa “I Treni della Neve” è stata avviata da Trenord nel 2016 con 600 voucher venduti. Sono stati, invece, 2639 quelli dello scorso anno e la stagione 2024 si preannuncia da record poiché, nel solo mese di dicembre, i biglietti già venduti sono stati 1700.





La partenza dei “I Treni delle Neve” coincide con il weekend di apertura della terza seggiovia – la Torcelli – che amplia ulteriormente il numero di piste aperte a Domobianca365 con l’aggiunta della Selva Grande, pista rossa con una magnifica vista sulle vette circostanti e la piana di Domodossola.