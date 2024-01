A Varzo un corso di teatro a cura della Compagniadellozio

La Compagniadellozio, associazione di professionisti del settore teatrale e delle arti performative, ha dato vita, a partire dalla fine del 2023, un ampio progetto che permetta una più ampia presenza sul territorio, con numerose nuove attività che vadano oltre la produzione di spettacoli e l’organizzazione di eventi culturali.

Proprio in questo contesto si inserisce il corso di recitazione che si svolge una volta alla settimana a Varzo, in piazza Pietro Bono. Il corso è iniziato a dicembre 2023, la me iscrizioni sono sempre aperte. Non è infatti necessario aver partecipato alle lezioni precedenti per accedere: si tratta di un corso diverso dal solito nella sua impostazione, non è previsto un abbonamento fisso, ma una quota a lezione; la prima lezione di prova è gratuita e ulteriori dettagli vengono forniti dall’associazione durante il corso, che ha già raccolto vari partecipanti da tutta l’Ossola.

Il corso, tenuto dall’attore e autore teatrale ossolano Matteo Minetti, è rivolto a tutti coloro che, dai 16 anni in su, vogliano mettersi in gioco e sperimentare l’arte della recitazione e del teatro nelle sue potenzialità non solo artistiche ma anche relazionali e sociali; si tratta infatti di una disciplina che crea relazione tra le persone e fa sperimentare diverse dinamiche che aiutano a sviluppare diverse competenze. Per informazioni è possibile contattare il numero 3479341020 oppure info@compagniadellozio.it.