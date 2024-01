Juventus Domo delusa: raggiunta dal Baveno al 93' su rigore

Tutto fermo in vetta al campionato di Promozione. Tutte le prime cinque della graduatoria non riescono ad andare oltre il pari, va così in archivio un turno interlocutorio che tutto sommato fa sorridere la capolistaBriga,che esce con un buon punto dal “Liberazione” e vede il traguardo finale un po’ più vicino.

L’Omegna di Fusè fa sul serio e si conferma squadra quadrata, capace di mettere in difficoltà chiunque. Stavolta è la schiacciasassi Briga a pagare dazio, in un match intenso che non ha regalato gol ma tante occasioni da entrambe le parti. Qualche rimpianto in più per il Briga, che in avvio di ripresa spreca un rigore con Asole, ma anche l’Omegna recrimina per un rigore non concesso a Progni nel recupero. Nel complesso il pareggio è giusto.

Il Feriolo si conferma grande con le grandi, e va a prendersi un ottimo punto nella tana del Trino, contro ogni pronostico della vigilia. Anzi, sono proprio gli uomini di mister Pissardo a masticare amaro a fine partita, raggiunti solo al novantesimo dai padroni di casa, dopo essere stati avanti di due reti. Vantaggio gialloblù con Mattioni alla mezzora, poi a inizio ripresaCherchi trova il sorprendente raddoppio. Gli azzurri vercellesi non ci stanno e acciuffano il pari con le reti di Osenga e Vergnascoallo scadere.

Molta delusione anche per la Juve Domo, che sul difficile terreno del Baveno si trova con l’uomo in meno dopo solo tredici minuti, a causa dell’espulsione di Trunfio per fallo da ultimo uomo. Partita che sembra già segnata per i granata, che invece trovano il gol del vantaggio alla mezzora col giovane Carassiti. Il Baveno non ci sta e attacca, ma il fortino ossolano resiste, anche grazie alle parate del portiere Bleve,finchè un rigore concesso ai padroni di casa allo scadere per un fallo di mano permette a De Ponti di realizzare il gol del pari al 93°.

Mister Ivan Sottini a fine partita non è del tutto soddisfatto: “Nel primo tempo c’è stato poco gioco da entrambe le parti, loro sono rimasti subito in 10 ma hanno trovato la rete del vantaggio praticamente nell’unica occasione costruita e psicologicamente questo per noi è stato un duro colpo. Nel secondo tempo invece abbiamo iniziato a giocare la palla e costruire azioni pericolose, ma per imprecisione nostra e per bravura del loro portiere non abbiamo concretizzato. Alla fine portiamo a casa un pareggio che tutto sommato ci sta, questo genere di partite rischi anche di perderle: è vero che abbiamo avuto l’uomo in più per quasi tutta la partita, ma non è neanche facile quando l’avversario si rintana tutto nella propria metà campo e si difende a oltranza”.

Peccato non avere fatto i tre punti oggi, visti i risultati delle altre: “Penso che entrambe le squadre abbiano avuto paura di perdere, è stata una partita combattuta, alla fine il pareggio è giusto”.

Com’è la situazione infortuni? “Sta migliorando: abbiamo ancora fuori Danzo e il lungodegente Sarr e c’è Aglio ancora a mezzo servizio, per il resto la rosa è al completo”.

Tutti i risultati:

Omegna - Briga 0 - 0; Chiavazzese - Cameri 1 - 3; Valduggia - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 2 - 0; Trino - Feriolo 2 - 2; Momo - Casale 2 - 2; Baveno - Juventus Domo 1 - 1; Fulgor Ronco Valdengo - Arona 0 - 2; Dufour Varallo - Valdilana Biogliesesospesa a fine primo tempo sul risultato di 1-0 per infortunio all’arbitro

Classifica:

Briga 41 - Trino 35 - Baveno31 - Casale, Omegna 28 -Arona 27 - Fulgor Ronco Valdengo 26 - Ce.ver.sa.ma. Biella 25 -Juve Domo23 -Valduggia 22 - Dufour Varallo 20 - Chiavazzese 18 -Cameri 17 - Feriolo 15-Valdilana Biogliese10 - Momo8