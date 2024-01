Preioni (Lega): “Pronta la cabina di telemedicina a Formazza, momento importante per la comunità locale”

“Un momento importante per la comunità locale, che grazie a questo progetto che parte in via sperimentale in virtù della collaborazione tra Regione e Asl e che sarà poi replicato a Macugnaga, potrà trarre benefici in termini di salute dal potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale e in relazione all’accesso alle prestazioni mediche”. Il presidente Gruppo Lega in Regione Alberto Preioni, commenta così la presentazione della cabina di telemedicina, la prima in Piemonte e in Italia, in programma alle 11.30 di oggi, martedì 23 gennaio, presso il municipio di Formazza.

E’ prevista la partecipazione del governatore del Piemonte Alberto Cirio, quella di Preioni, del presidente della Commissione regionale Sanità Alessandro Stecco e, tra gli altri, del direttore generale dell’Asl Vco Chiara Serpieri, del sindaco del Comune di Formazza Bruna Papa, insieme ad alcuni primari e rappresentanti del Coq di Omegna.

Annunciata nell’estate dello scorso anno, la sperimentazione delle cosiddette “Consult Station”, ovvero delle cabine medicali dotate di strumenti di misurazione, sensori, monitor e sistema di comunicazione che consentono di effettuare visite mediche a distanza, è diventata dunque realtà nel giro di breve.

“Avere la possibilità di effettuare visite mediche a distanza – rimarca Preioni – è fondamentale per chi abita in un territorio di montagna con tutte le difficoltà che ne conseguono rispetto a chi vive invece in pianura. Oggi è un giorno importante – conclude – che vede aggiungersi un altro significativo tassello al riordino e al potenziamento dei servizi sanitari del Vco che è in atto da tempo grazie a questa amministrazione regionale”.

I Comuni interessati sono Formazza appunto e successivamente Macugnaga, entrambi a circa 1.300 metri di altitudine. Le cabine, dal valore complessivo di 85.400 euro, saranno installate in appositi spazi all'interno dei municipi. Quella di Formazza è ovviamente già pronta.