Anche al tavolo del frontalierato provinciale si è parlato della nuova 'tassa salute'

Si è riunito venerdì pomeriggio - presso la sala consigliare della Provincia del VCO - il "Tavolo del Frontalierato" per discutere dell'introduzione della nuova tassa della sanità per i vecchi frontalieri (art. 49 Legge di Bilancio). “Erano presenti rappresentanti dei sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Unia, Ocst, Syna) e delle istituzioni (Consigliere Regionale, Presidente della Provincia, Capigruppo di VCO Provincia d'Europa, Progetto VCO, IV-Centro Riformista, Unione Valle Vigezzo e Unione Alta Ossola)” spiega il presidente della Provincia Alessandro Lana.

“All'unanimità, come già accaduto in occasione della precedente riunione del 6 novembre, il tavolo si è espresso per dare massimo risalto alla richiesta di stralcio della norma che introduce la tassa per la sanità nei confronti dei vecchi frontalieri. In data 09/11/23 la Provincia aveva scritto al Governo; durante l'incontro odierno invece, con l'obiettivo di dare il più ampio risalto possibile alla richiesta emersa nuovamente in modo unanime, si è convenuto di dare mandato al Presidente della Provincia di proporre un ordine del giorno a tutti i Comuni del Vco, di raccoglierli una volta approvati e di inviarli al Governo” conclude Lana.