Domobianca365 ospita gli amici di Simplon Dorf per una nuova cena a tema

Prosegue alla Baita Motti di Domobianca365 la fortunata serie delle cene a tema. Dopo il tutto esaurito della serata anni ‘80, dedicata al cinepanettone “Vacanze di Natale”, sabato 27 gennaio Baita Motti ospiterà la Serata Raclette, in compagnia degli amici svizzeri di Simplon Dorf. Una cena informale allietata dalle fisarmoniche e dai canti della tradizione popolare, da trascorrere con gli amici e la famiglia per apprezzare i sapori intensi della raclette, un piatto tipico svizzero a base di formaggio fuso servito con patate, polenta, verdure e carne.

A Simplon Dorf, piccolo villaggio rurale di 300 abitanti esteso su 9000 ettari di territorio adagiato a 1476 m a sud del passo del Sempione, la cooperativa casearia produce il Formaggio del Sempione con latte di sole mucche di razza bovina bruna svizzera foraggiate esclusivamente a fieno ed erba al pascolo che donano al formaggio un sapore unico e intenso.

La serata inizierà con la risalita in seggiovia al rifugio dalle 19.30 alle 20.00 e poi via alla cena, durante la quale saranno proposti squisiti piatti per far vivere un’esperienza gastronomica unica nella splendida cornice di Baita Motti circondata dalla neve.

Grazie alle previsioni meteo favorevoli per tutta la settimana e al lavoro di preparazione piste, a Domobianca365 si potranno inoltre trascorrere splendide giornate sulla neve in questo fine settimana. I 4 impianti aperti - la sciovia baby e le seggiovie Motti, Prell e Torcelli - così come i tre punti ristoro sono pronti per accogliere al meglio turisti, amanti della montagna e appassionati di sci.

Anche per questo week end è a disposizione la navetta che collega Domodossola alle piste di Domobianca. Il bus partirà dal piazzale antistante la stazione ferroviaria alle 9.10 e alle 10.10 e ripartirà dall’Alpe Lusentino alle 16.10 e alle 17.10. Il biglietto potrà essere acquistato direttamente a bordo e non è necessaria la prenotazione. Chi sceglierà questo pratico servizio potrà raggiungere in 20 minuti le piste, senza lo stress del parcheggio, e godersi una giornata di divertimento sulle piste nel comprensorio del Lusentino.