Ornavasso, via ai lavori per la nuova mensa delle scuole elementari e medie FOTO

l termine lavori è per il dicembre 2025, ma la speranza è che i tempi possano essere anticipati. Sono iniziati in questi giorni i lavori per la costruzione della nuova mensa delle scuole elementari e medie di Ornavasso, finanziata dal Pnrr con un contributo di 800mila euro.

“Per la nostra comunità, per gli studenti e le famiglie - sottolinea il sindaco Filippo Cigala Fulgosi - un progetto quanto mai significativo, che completa il restyling delle scuole, che è cominciato con il nuovo cappotto e l'efficientamento energetico. Una volta terminata, la mensa potrà ospitare una settantina di alunni e questo ci permetterà di ridestinare a laboratori per le attività didattiche quegli spazi che attualmente fungono da locali per la mensa”.