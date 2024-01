''Stiamo lavorando sul problema frontalieri''

‘’Stiamo lavorando sul tema dei frontalieri’’. Davide Titoli, responsabile provinciale di Fratelli d’Italia, sentito da Ossolanews-Vconews, non entra in polemica col sindaco di Domodossola. Infatti Lucio Pizzi aveva attaccato il partito di Giorgia Meloni scrivendo nel suo comunicato che “al Governo non si muove foglia che Fratelli d’Italia non voglia: credo che la responsabilità di questa vicenda sia chiara e, a conferma, si rileva anche l’assordante silenzio dei rappresentanti territoriali di Fratelli d’Italia, speranzosi di passare inosservati a scapito degli alleati leghisti’’.

Il nuovo accordo italo svizzero sui frontalieri e la tassa sulla salute hanno sollevato polemiche e critiche ma Fratelli d'Italia non si è mai esposta, lasciando 'andare avanti' la Lega che si ha già subito diversi attacchi dai lavoratori del Vco che ogni giorno si recano a lavorare in Ticino e Vallese.

Ora Titoli mette le mani avanti e dice: ‘’Stiamo lavorando sul tema e ho già in programma un incontro sul tema frontalieri e lunedì sarò a Roma''.

Poi aggiunge: ''Già al nostro congresso avevo sottolineato l'importanza del fromalierato nell'economia locale visto le 8 mila persone che vanno in Svizzera. Appare quindi doveroso considerare le rivendicazioni che la categoria esprime in termini di trattamento fiscale e i giusti rilievi posti circa la qualità dei collegamenti infrastrutturali da e per la Svizzera''.

Intanto prosegue la raccolta firma avviata dai frontalieri contro la tassa sulla salute. Già raggiunto a oggi il tetto delle 16 mila firme. ''Mercoledì prossimo 31 gennaio organizzeremo un incontro in Vigezzo'' afferma poi Eduart Braka, frontaliere e rappresentante del sindacato Unia. La riunione si terrà alle 20 nella sede dell'Unione Montana Valle Vigezzo per discutere delle nuove norme ma anche di salari e contratti.