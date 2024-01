Domani pomeriggio i funerali di Luca Gnuva, scomparso a 57 anni

Sono state fissate le date delle esequie di Luca Gnuva, il 57 anni di Prestinone deceduto per un improvviso malore, che si terranno domani pomeriggio alle 14.30, partendo dall’abitazione di via Pittor Fornara 10.

Venerdì sono stati eseguiti gli esami autoptici per chiarire l’esatta causa del decesso del vigezzino, la cui morte è stata accompagnata da grande cordoglio in tutta l’Ossola. Luca era infatti persona molto conosciuta per il suo impegno nel sociale e nella vita amministrativa locale. Grande appassionato di sport, soprattutto di calcio e ciclismo, era stato di recente eletto presidente del “Grup ad la Sfadiàa”, che organizza il trofeo in memoria di Graziano Bonzani, ma era attivo anche nella Pro Loco di Craveggia. Ogni anno chiudeva la Sgamelàa, facendo la “scopa”, quando in coda agli ultimi partecipanti, faceva dono di un saluto e un sorriso alle persone che assistevano al passaggio degli atleti.

Luca da anni era anche consigliere comunale a Craveggia. Ingegnere, lavorava alla Autoservizi Comazzi di Domodossola. Luca lascia la moglie Annalisa, la mamma Franca e il papà Antonio, il fratello Marco. Stasera, alle 20.30 nella chiesa di Prestinone, sarà recitato il Santo Rosario.

Di Luca Gnuva rimarrà a tutti il ricordo di una persona solare, che ha vissuto la sua breve vita con grande entusiasmo, nel solco di quell’incontenibile voglia di impegnarsi al massimo in tutte le sue passioni e che manifestava sempre con il sorriso e la sua contagiosa risata.