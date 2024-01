Carnevale in Valle Anzasca, tanti appuntamenti per grandi e piccini

La Valle Anzasca si prepara al festeggiare il Carnevale: sono numerosi gli appuntamenti attesi in diversi paesi della valle.

Si inizia sabato 3 febbraio con il Carnevale di Pontegrande, organizzato dal Comitato S.S. Pietro e Paolo nel parco giochi del paese. Ritrovo alle 12.30 per un pranzo in compagnia a base di polenta, salamini, gorgonzola e mortadella; al termine dolcetti per tutte le maschere.

Giovedì 8 febbraio il Carnevale di Borca organizzato dalla Pro Loco di Macugnaga, con un pranzo in programma dalle 12.00 al Circolo ARCI "Al 220 z'Makana" con risotto, bollito misto, merluzzo alla vicentina e frittelle di mele. Alle 15.00 animazione e merenda per i bambini. Previa prenotazione al numero 340 4695219 è possibile ricevere il pranzo a casa.

Sabato 10 e domenica 11 febbraio il Carnevale Banniese, organizzato dalla Pro Loco Bannio Anzino Pontegrande. Il sabato, a partire dalle 19.30, una cena a base di tortellini in brodo, lingua in salsa verde e bollito misto; a seguire una serata in musica. La domenica, invece, il programma prevede “Mesdì e mez, al sun dul campanon, Risot Da Bani!”. Alle 14.30 la sfilata dei carri e delle maschere; al termine, alle 16.30, la premiazione delle maschere più belle, con la distribuzione di bugie e vin brulè. Sarà presente il Premiato Corpo Musicale di Bannio.

Sabato 17 febbraio il Carnevale di Macugnaga, organizzato dalla Pro Loco con il Gruppi Giovani Macugnaga. Alle 12.00 in piazza Municipio, a Staffa, il pranzo a base di polenta con sanguinaccio, bruscit, salamini, mortadella, gorgonzola, formaggio, chiacchiere e vino. Alle ore 15.00 animazione e merenda per i bambini.

Domenica 18 febbraio, sempre a Staffa, il Mercatino di Carnevale, dalle 9.00 alle 18.30, organizzato da Arti e Sapori di Nord Ovest con la collaborazione della Pro Loco e del comune di Macugnaga

In questi giorni di festa sono previste anche diverse escursioni con le ciaspole, con la compagnia di una guida escursionistica. Sabato 24 febbraio la ciaspolata “Al chiaro di luna” in Val Quarazza, con cena tipica al ristorante alpino Bitti al Lago delle Fate. Per informazioni e prenotazioni contattare Cristina al 349 8515207. Inoltre, tutti i sabati d’inverno si organizzano ciaspolate in Val Quarazza e nelle frazioni di Macugnaga, con un minimo di cinque partecipanti.