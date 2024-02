Aperte le iscrizioni per la prima edizione del trail “Villavis Race”

Da giovedì 1° febbraio aprono le iscrizioni alla prima edizione del trail “Villavis Race”, manifestazione podistica che si correrà domenica 7 aprile, organizzata dall’Atletica Avis Ossolana in collaborazione con la Pro Loco e il comune di Villadossola.

La gara prevede due distanze e tre gare: una 18 km competitiva, che sarà “Campionato Provinciale Trial Fidal Vco Individuale e a Squadre”, una 18 km non competitiva e una 11 km non competitiva. Tutte e tre le competizioni si connoteranno, inoltre, come prima prova 2024 della seconda edizione del “Circuito Avis Cup”, aperto a tutti e che tanto successo ha riscosso nella passata edizione.

Il tracciato, prevalentemente pianeggiante, si estenderà nei comuni di Villadossola e Pallanzeno, su sentieri, mulattiere e ciclabili, lambendo lunghi tratti del fiume Toce, e attraverserà, per un affascinante finale, la Collina dello Sport di Villadossola, costeggiando poi il fiume Ovesca. Partenze e arrivo in Piazza della Repubblica a Villadossola. Per gli atleti saranno disponibili ristori lungo il percorso e all’arrivo, oltre a spogliatoi, docce e massaggi. A chiudere la manifestazione un Polenta Party.

Le iscrizioni si effettuano on line sul sito Wedosport, procedura caldamente consigliata dagli organizzatori, anche se sarà possibile iscriversi il giorno della gara. Il regolamento e tutte le informazioni sono reperibili sul sito https://www.traildelcalvario.com/villavis-race e sulla pagina Facebook dell’Atletica Avis Ossolana.