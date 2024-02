Alla biblioteca Contini un corso di fotografia con Gabriele Croppi

Il noto fotografo Gabriele Croppi terrà un corso di fotografia alla biblioteca Contini di Domodossola.

Croppi, 42 anni, è nato a Domodossola si è diplomato all’Istituto Italiano di Fotografia di Milano. La sua ricerca è incentrata sul rapporto tra fotografia ed altre arti, come la pittura, la letteratura, il cinema e l’architettura. Interprete acuto e profondo della metafisica del paesaggio, è stato pluripremiato per i suoi lavori in Italia e all’estero e ha all'attivo numerose mostre e corsi anche in ambito universitario.

Il fotografo si è proposto per tenere in biblioteca un corso di fotografia incentrato sul rapporto tra fotografia e avanguardie artistiche del Novecento. La giunta ha accettato la proposta, ritenendo che Croppi offrirebbe agli utenti della biblioteca un’importante occasione di approfondimento sulle tematiche quanto mai attuali della fotografia, dell’immagine e delle arti visive.

Il corso non richiede alla Biblioteca Contini il pagamento di alcun compenso, in quanto l'artista intende far fronte ai propri costi e al lavoro necessario per realizzarlo tramite una quota di iscrizione di 300 euro che richiederà direttamente ai partecipanti. Il corso si svilupperà in 6 incontri previsti in Biblioteca mercoledì 13 e 20 marzo; mercoledì 3, 10 e 24 aprile e mercoledì 8 maggio, dalle ore 20.30 alle ore 22.30. L'amministrazione predisporrà quindi l’apertura straordinaria della biblioteca esclusivamente limitata all’iniziativa.