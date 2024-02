Confcommercio Piemonte: il rinnovo delle cariche

Giuliano Viglione è il nuovo presidente di Confcommercio Piemonte, la principale Organizzazione piemontese rappresentativa di circa 50 mila imprese del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Trasporti. Ascom Vercelli si conferma alla Vice Presidenza con la nomina del Presidente provinciale Angelo Santarella, che sarà affiancato da Maria Luisa Coppa e Aldo Pia.

L’elezione è avvenuta per acclamazione da parte dell’Assemblea regionale presso la sede di via Massena 20, a Torino, giovedì 25 gennaio. Viglione succede a Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia e in carica dal 2012.

"Sono profondamente gratificato da una nomina che per la città di Alba e per tutto il territorio è storica – ha dichiarato il nuovo presidente Giuliano Viglione -. Ringrazio tutto il sistema Confcommercio piemontese per l'ampia convergenza sul mio nome. Viviamo un momento storico molto complesso che possiamo fronteggiare soltanto se saremo uniti e capaci di adeguarci, con flessibilità e spirito innovativo, ai tempi che cambiano. Da un lato il commercio accusa gli effetti delle crisi internazionali, che si riflettono sui prezzi e quindi sui consumi. Dall'altro lato il nostro comparto vive la difficoltà del gap digitale acuito dal commercio online. Per fare questo alle nostre imprese servono aiuti concreti e formazione per rendere gli imprenditori sempre più professionali e per contrastare la desertificazione commerciale che colpisce i maggiori centri urbani, oltre che i piccoli borghi delle aree periferiche.

Confcommercio Piemonte continuerà a focalizzare l'attenzione e l'impegno su questi temi, cercando soluzioni in sinergia con i vari livelli istituzionali, dalla Regione fino alle amministrazioni comunali".

Nella Giunta sono confermati i presidenti delle associazioni territoriali piemontesi di Torino, Asti, Alessandria, Alto Piemonte (Novara e Verbania), Biella, Cuneo e Vercelli, oltre a sei componenti provenienti dai territori di Torino, Cuneo, Alto Piemonte e Alessandria.

Nei dodici anni alla guida di Confcommercio Piemonte, Maria Luisa Coppa e la sua squadra hanno realizzato importanti progetti di sviluppo per il Commercio, il Turismo e i Servizi piemontesi.