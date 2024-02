Conto alla rovescia per la nuova edizione di "Vogogna's Got Talent"

Sabato 10 febbraio alle 21.00 torna in scena, per la terza edizione, “Vogogna’s Got Talent”, lo spettacolo ideato e promosso dal ricreatorio di Vogogna.

Si tratta di una divertente iniziativa grazie alla quale chiunque può salire sul palco e mostrare il proprio talento di fronte al pubblico e ad una giuria. Le iscrizioni sono aperte a tutti: si può partecipare da soli o in gruppo, e i talenti possono essere i più svariati, dal canto alla danza, dalle imitazioni agli sketch comici, e chi più ne ha più ne metta.

Chiunque volesse iscriversi può farlo compilando un modulo reperibile online, e imbucarlo nella casetta delle lettere in via de Regibus 2 entro sabato 3 febbraio.