Baceno, con gli alpini al "Pranzo della capra bollita"

Il Gruppo Alpini di Baceno organizza, per sabato 10 febbraio, il “Pranzo della capra bollita”. Appuntamento a partire dalle 12.30 al ristorante Vecchio Scarpone, per un pranzo con antipasto casereccio, risotto al Nebbiolo e formaggio di Crampiolo, capra bollita con verdure e patate, dessert, acqua, vino e caffè. Per le prenotazioni è possibile contattare il numero 0324 62023.

Martedì 13 febbraio, poi, la tradizionale distribuzione di polenta, salamini e gorgonzola nella piazza principale del paese, a partire dalle 11.30. Le prenotazioni devono essere effettuate entro lunedì 12 febbraio, anche via WhatsApp, al numero 348 0033104.