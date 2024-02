Il Togn e la Cia incontrano i bimbi di "Nati per leggere"

In attesa della grande sfilata in programma per domenica, sabato 10 febbraio il Carnevale Domese si sposta alla biblioteca “G. Contini” per un appuntamento dedicato ai bambini. Alle ore 15.00 è infatti in programma un incontro nato dalla collaborazione tra il Comitato Pulenta e Sciriuii e il progetto “Nati per leggere”: il Togn e la Cia – quest’anno impersonati da Mattia Pensa e Chiara Donati – leggeranno ai bimbi il libro “Il Togn e la Cia sposi tra le antiche mura”, che racconta la storia del tradizionale matrimonio tra le due maschere di Domodossola. L’età consigliata è tra i 2 e i 10 anni.