La comunità formazzina ricorda Vanessa e Roberto

Una messa sarà celebrata in ricordo di Vanessa a Roberto, morti il 7 gennaio sotto una valanga in alta valle. La messa è in programma domenica 11 febbraio, alle ore 11, nella frazione di Chiesa a Formazza.

La disgrazia era avvenuta nella zona tra l'alpe Toggia e il passo San Giacomo aveva travolto Vanessa Gatti, impiegata 31enne residente a Origgio e da poco trasferita a Turate e Roberto Biancon, osteopata 53enne residente ad Arluno.

L'ennesima tragedia dopo quella del 24 settembre quando una frana, poco sotto il rifugio Città di Busto, aveva travolto ed ucciso Matteo Barcellini, 34 anni, e Marilena Bertoletti, di 31 anni.