Minorenne denunciato per porto abusivo di armi a Domodossola

Un giovanissimo, non ancora maggiorenne, oltre ad essere stato trovato in possesso di hashish in piccole quantità, è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. I militari lo hanno fermato mentre passeggiava nel centro di Domodossola con addosso un coltello a serramanico di 20 centimetri. Analoga denuncia per un 30enne fermato a Villadossola a bordo della propria auto e trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 19 centimetri.