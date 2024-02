Grand Prix Inalpi: trionfano Kiefer (Usa) e Ka Long Cheung (Hong Kong), bene le italiane. Delusione per gli azzurri (Foto e video)

Tre giornate di sfide all'ultima stoccata, negli spazi dell’Inalpi Arena: il fine settimana torinese è stato infatti scandito dal Gran Prix FIE Trofeo Inalpi di fioretto. Tanti i talenti in gara, compresa una forte presenza italiana, anche se questo non è bastato a guadagnare il gradino più alto del podio, sia nella competizione maschile che in quella femminile.



Tra le donne si è imposta - secondo pronostico - la statunitense, numero uno del ranking mondiale FIE e oro olimpico a Tokyo 2020. In finale ha battuto la azzurraper 15-11, confermando la vittoria del trofeo che si era già aggiudicata nel 2016, a Torino. Per Favaretto, invece, si tratta del secondo podio in stagione dopo il bronzo in Coppa del Mondo a Parigi, il mese scorso. Un assalto equilibrato fino al 9 pari, quando la Favaretto si è portata in vantaggio 11 – 9, per poi subire la rimonta decisiva con sei stoccate di fila che hanno consegnato la vittoria alla statunitense. In semifinale Favaretto aveva battuto di un soffioper 15-14, relegandola al bronzo. Bronzo anche per la tedesca

Tra gli uomini, invece, affermazione per il 26enne di Hong Kong Ka Long Cheung, numero cinque del ranking mondiale e oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Cheung ha superato in finale il ceco Alexander Choupenitch per 15–11. Bronzo per lo statunitense Nick Itkin e per il francese Enzo Lefort.

Male gli italiani, che si sono fermati ai turni eliminatori.