Ottantesimo della Battaglia di Megolo: tante iniziative per non dimenticare FOTO

Il 2024 è l'anno dell'importante anniversario per molti eventi della storia recente che hanno avuto come scenario le nostre zone: la Repubblica Partigiana dell'Ossola, diversi eccidi e anche la Battaglia di Megolo. "80 anni dal grave Eccidio di Megolo impongono all'Amministrazione Comunale di Pieve Vergonte un particolare impegno nel ricordare quei momenti - commenta infatti il sindaco Maria Grazia Medali - In un momento tanto delicato occorre riflettere sulla nostra Carta Costituzionale ed in particolare evidenziare l'impegno delle donne che hanno partecipato alla realizzazione della Costituzione".

Per questo motivo è stata allestita a Megolo la mostra "Le madri costituenti" che sarà inaugurata ufficialmente sabato 10 febbraio alle ore 16. "Abbiamo voluto, in questa occasione, coinvolgere in concreto le giovani generazioni - prosegue il Sindaco - In tal senso è stata avviata una collaborazione rilevante con la scuola primaria di secondo grado, Istituto Bagnolini, plesso di Pieve Vergonte, i cui studenti hanno realizzato un fumetto e un documentario ed una mostra inerente i tragici fatti della Battaglia di Megolo. E' stata anche ripresa la collaborazione con la città di Monza per ricordare il percorso dell'Avv. Gianni Citterio. Alcune Associazioni di Monza per l'occasione realizzeranno una camminata al Cortavolo e all'Alpe Orcocco la domenica 11 febbraio".

Oggi, venerdì 16 febbraio, il sindaco di Pieve Vergonte unitamente ad una delegazione di studenti pievesi, ai loro insegnanti e ai rappresentanti dell'Anpi si recheranno a Monza per un incontro con le istituzioni della città lombarda e la scuola già dedicata a Citterio a Monza.

Sabato 17 febbario poi sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei Caduti presso la chiesa di San Lorenzo a Megolo di Pieve Vergonte.

Domenica 18 febbraio infine alle ore 14:30 invece prenderanno il via le celebrazioni ufficiali: sono previsti gli interventi istituzionali oltre che del Sindaco di Pieve Vergonte, anche del rappresentante della città di Monza che ricorderà la figura di Gianni Citterio. Interverrà la famiglia Pajetta a ricordare in particolare Gaspare Pajetta e il rappresentante della Casa Museo del Partigiano, Avv. Emanuele Rossi, che ricorderà Antonio Di Dio e tutti i Caduti della Battaglia di Megolo. Alla cerimonia ufficiale parteciperà anche il Corpo Musicale di Fomarco.