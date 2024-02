Non è ancora ora di riporre negli armadi i costumi di Carnevale e la voglia di fare festa: domenica 18 febbraio a Croveo, frazione di Baceno, si festeggerà il caratteristico "Chanvar vecc". Alle 12 ci sarà la distribuzione di polenta e salamini, e alle 14.30 la gara del cacciavite. Dalle 21 poi la Festa in maschera per divertirsi fino a notte.