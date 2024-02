''Roberto per i suoi poveri non si è mai tirato indietro''

‘’Definiti i nuovi incarichi nel consiglio direttivo del Centro Aiuti per l’Etiopia. Paola Arici sarà presidente, Flavio Casiraghi vicepresidente, consiglieri Agostino De Giorgi, Gabriella Alari, Flavio Pialorsi, Domenico Simeone e Livia Scotti’’.

E’ quanto scrive il Centro Aiuti per l’Etiopia pochi giorni dopo la scomparsa del suo creatore e benefattore Roberto Rabattoni. Che l’associazione ha voluto ricordare con poche ma significative parole: ‘’In questi giorni nei quali tutto sembra così strano, ci sentiamo quasi orfani… le parole del Vangelo di Matteo che accompagnano il volto sorridente di Roberto esprimono bene quanto lui in questa vita ha vissuto e testimoniato: la Carità nella verità! L’attenzione ai poveri e agli ultimi, la Carità operosa ha trovato forma concreta nell’intuizione di fondare il Centro Aiuti per l’Etiopia, il “suo” Centro Aiuti…che fino all’ultimo è stato il cuore dei suoi pensieri. Per i “suoi” poveri non si è mai tirato indietro, soprattutto di fronte all’indifferenza e al silenzio. Quanti segni concreti, con i quali ha saputo tradurre nella sua vita il messaggio del Vangelo!’’.

Intanto in questo momento Paola Arici, Giovanna Minoggio dello staff di Verbania, i soci Solomon Yosef e Paolo Lombardo sono in Etiopia per incontrare i bambini e i ragazzi dei nostri centri, i dipendenti e collaboratori delle sedi in Etiopia e partecipare con loro alle iniziative organizzate in memoria di Roberto.