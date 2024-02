Terza Categoria, l’Esio ferma l’Oleggio Castello

L’Oleggio Castello non va oltre il pari nella sfida in casa dell’Esio: i verbanesi vanno in vantaggio con il bomber Carlucci, gli ospiti agguantano il pari nella ripresa. In attesa del recupero con la Mergozzese, gli oleggesi perdono la vetta della classifica in favore del Gargallo, che stende il Dormelletto.

Vittoria tennistica per la Pregliese, che affonda gli omegnesi del Montebuglio in un match mai in discussione. Per gli ospiti vanno a segno Cartellà (doppietta), Dell’Orsi, Brunetti, Stucchi e Pastorelli, rete della bandiera per i padroni di casa con il rigore di Mete.

Ottima vittoria esterna per la Mergozzese, che va a vincere sul difficile campo del Suno, decisiva la marcatura di Ba.

Sconfitta interna per il Verbania Olympia, che cede nettamente al Gattico Veruno.

Turno di riposo per il Montecrestese, mercoledì sera si recupera la gara tra Oleggio Castello e Mergozzese.

I risultati:

Gargallo - Dormelletto 1 - 0; Suno - Mergozzese 0 - 1; Montebuglio - Pregliese 1 - 6; Verbania Olympia - Gattico Veruno 0 - 3; Esio - Oleggio Castello 1 - 1

Classifica:

Gargallo 32 - Oleggio Castello 30 - Esio 29 -Suno 25 – Dormelletto 24 –Pregliese21 - Mergozzese 16 - Montecrestese15–Montebuglio9 -Gattico Veruno8 –Verbania Olympia 1