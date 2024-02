Anche la città di Domodossola aderisce alla giornata di mobilitazione per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina, in programma per sabato 24 febbraio, in piazza Mercato, dalle 10.00 alle 12.00.

Il presidio è organizzato dalle coalizioni Europe for Peace, Assisi Pace Giusta, Rete Italiana Pace e Disarmo, e sarà presente in molte città di tutta Italia. Queste le parole degli organizzatori: "Fermiamo la criminale follia di tutte le guerre, la corsa al riarmo, la distruzione del pianeta".