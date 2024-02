Sofia Goggia, la riabilitazione è con le stampelle “made in Vco”

Prosegue il percorso di riabilitazione di Sofia Goggia, la campionessa azzurra vittima di una terribile caduta ai primi di febbraio, successivamente alla quale si è rotta tibia e malleolo. Il drammatico infortunio è avvenuto durante un allenamento a Temù, in provincia di Brescia.

Goggia si stava preparando per le nuove prove di Coppa del Mondo di sci. Dopo l’operazione la sportiva è già in fase di riabilitazione e sui suoi canali social si è fatta immortalare con le stampelle tecnologiche “made in Vco”. Si tratta delle “Tompoma”, ideate e brevettate dall’imprenditore verbanese, Renato Brignone. All’impresa partecipa, come noto, il gruppo Altair di Villadossola.